Про це свідчать дані сервісу Flightradar24. Завдяки у ньому кожен має можливість у режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі.

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Літак має прибути до Києва ще 23 січня

Озброєння завантажили на американський борт N756CA. Він вже вилетів з авіаційної бази Військово-повітряних сил США, розташованої у Каліфорнії. Саме це повітряне судно доставляло напередодні в Україну й першу партію військової допомоги. Згідно з інформацією Flightradar24, станом на 17:45 літак все ще у дорозі – над Дрезденом, тобто над територією Німеччини, але вже наближається до Польщі.



Літак вирушив до України / Скриншот

У мережі показали перші фото

Як літак завантажували озброєнням для ЗСУ – показали на сайті liveuamap. Це система онлайн-карт, яка дозволяє наживо спостерігати за перебігом військових конфліктів в усьому світі. Українські програмісти запустили цей проєкт ще у лютому 2014 року. Тоді сервіс допомагам відрізняти факти від фейків щодо положення протестувальників та силовиків у центрі Києва.



Летальне озброєння вже летить в Україну / Фото Liveuamap



Це – вже друга партія військової допомоги від США / Фото Liveuamap

Коли привезли попередню партію озброєння зі США

У ніч проти 22 січня в українському "Борисполі" сів літак із першою партією військової допомоги. Повітряне судно доставило 90 тонн летальної зброї із США, а також інші боєприпаси.

Тоді американські дипломати наголосили у твітері, що їхня країна буде продовжувати надавати таку допомогу для підтримки ЗСУ для захисту від російської агресії.

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