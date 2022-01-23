Ответ будет объединен со стороны США и союзников из ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Если одна дополнительная русская сила войдет в Украину агрессивным путем, как я уже сказал, это вызовет быстрый, суровый и объединенный ответ со стороны нас и Европы,

– подчеркнул Блинкен.

Заметим, президент США Джо Байден на совещании с участием членов Совета нацбезопасности США тоже подтвердил, что в случае вторжения России в Украину на Москву ждут суровые последствия.

Санкции до предполагаемого нападения не будут вводить

Блинкен заявил, что Вашингтон пока не будет вводить санкции против России. Он считает, что это потеряет "эффект сдерживания". Однако глава Госдепа заверил, что Запад всеми способами предупреждает Кремль о последствиях.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести ограничения уже, а не ждать нападения.

Что сообщали об угрозе нападения Москвы

Россия начала стягивать свои войска к нашей границе еще в октябре. Глава украинской разведки Кирилл Буданов предупредил, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

США предостерегают, что Москва может сфабриковать повод для нападения на Украину. Также беспокоятся, что Кремль может вторгнуться с территории Беларуси, поскольку Москва и туда стягивает свои силы.

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