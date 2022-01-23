Встреча состоялась в смешанном формате: виртуальном и личном. Участники встречи проинформировали Байдена о российских военных операциях на границах с Украиной

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Участники встречи обсудили:

усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами,

а также "спектр мер сдерживания в тесной координации с союзниками и партнерами, в том числе продолжении поставки помощи для обеспечения безопасности Украины".

Байден в очередной раз подтвердил, что в случае вторжения России в Украину Москву ждут суровые последствия, пишут в Белом доме.

Как США способствуют деэскалации

Уже не первый год США выражают поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, осуждая действия Москвы. В то же время помощь в деэскалации конфликта в случае Штатов заключается не только в "высказывании беспокойства", но и в реальных действиях. В частности в предоставлении Украине военной помощи и вооружения.

К примеру, в ночь на 22 января в украинском аэропорту "Борисполь" сел самолет, доставивший 90 тонн летального оружия из США. Общая стоимость военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

Больше об этом Самая большая помощь с 2014 года: в Украину прибыло 90 тонн летального оружия от США

Отметим, что оказание военной помощи Украине со стороны США происходит на фоне агрессии России, которая стягивает к нашим границам свою технику. Разведка предполагает, что это может означать полномасштабное вторжение, однако Владимир Зеленский призвал не паниковать.

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Полный текст публикации Белого дома:

Сегодня президент Байден встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжение агрессивных действий России в отношении Украины. Он подтвердил, что если Россия и в дальнейшем вторгнется в Украину, Соединенные Штаты наложат на Россию быстрые и тяжелые последствия вместе с нашими союзниками и партнерами.