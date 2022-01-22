В посольстве США в Украине отметили, что это лишь первая партия военной помощи от США. Она включает не только летальное оружие, но и другие боеприпасы.

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Как известно, пакет военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов принял президент США Джо Байден еще в декабре 2021 года.

Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов (90 тонн – 24 канал) летального оружия, в частности боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону,

– говорится в сообщении посольства.

В посольстве также отметили, что в прошлом году США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 650 миллионов долларов. Начиная с 2014 года США выделили Украине для этих целей помощь в размере 2,7 млрд.

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", – добавили в посольстве.

Летальная помощь от США / Фото из твиттера посольства США в Украине

Вооружение для ВСУ / Фото из твиттера посольства США в Украине

Самая большая помощь от США с 2014 года

Как ранее отметил Дмитрий Кулеба, США уже предоставили Украине оборонный пакет размером в 60 миллионов долларов. Вместе с тем Байден принял решение о выделении 200 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.

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Все это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины до 650 миллионов долларов за 2021 год. Дмитрий Кулеба отметил, что: "Это больше, чем в любой год с 2014".

Обратите внимание! Оказание военной помощи Украине со стороны США происходит на фоне агрессии России, которая стягивает к нашим границам свою технику. Разведка предполагает, что это может означать полномасштабное вторжение, однако Владимир Зеленский призвал не паниковать.

Как другие страны поддерживают Украину

Страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

В то же время Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.

Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.

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Полный текст публикации посольства США в Украине:

Первая из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.