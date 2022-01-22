В посольстве США в Украине отметили, что это лишь первая партия военной помощи от США. Она включает не только летальное оружие, но и другие боеприпасы.
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Как известно, пакет военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов принял президент США Джо Байден еще в декабре 2021 года.
Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов (90 тонн – 24 канал) летального оружия, в частности боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону,
– говорится в сообщении посольства.
В посольстве также отметили, что в прошлом году США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 650 миллионов долларов. Начиная с 2014 года США выделили Украине для этих целей помощь в размере 2,7 млрд.
"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", – добавили в посольстве.
Летальная помощь от США / Фото из твиттера посольства США в Украине
Вооружение для ВСУ / Фото из твиттера посольства США в Украине
Самая большая помощь от США с 2014 года
Как ранее отметил Дмитрий Кулеба, США уже предоставили Украине оборонный пакет размером в 60 миллионов долларов. Вместе с тем Байден принял решение о выделении 200 миллионов долларов дополнительной помощи Украине.
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Все это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины до 650 миллионов долларов за 2021 год. Дмитрий Кулеба отметил, что: "Это больше, чем в любой год с 2014".
Как другие страны поддерживают Украину
- Страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.
- В то же время Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.
- Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.
- Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.
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Полный текст публикации посольства США в Украине:
Первая из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.