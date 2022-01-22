Однако Германия якобы против того, чтобы эстонцы передали украинцам оружие немецкого производства. Как минимум, об этом со ссылкой на информированные источники сообщили американские журналисты.

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Германия не дает разрешение Эстонии передать оружие Украине

Источники американского издания среди эстонских и немецких официальных лиц сообщили, что Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.

Ранее в этот же день, 21 января, Эстония заявила , что готова дать Украине оружие для защиты от России – противотанковые Javelin и другие виды. Но на это нужно разрешение стран-производителей.

И если с первыми проблем не должно быть (производители Javelin – США, а они и сами поставляют Украине оружие, и другим странам делать этого не запрещают ), то с "другими видами" не все так просто.

В частности, говорится о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, (стреляются на 20 километров). Эстония готова отдать их Украине, но не готова Германия.

Впрочем, как отмечают на портале Defence Express , не совсем понятно, почему Эстония просит разрешения на передачу этого оружия у Германии. Ведь эта страна не является производителем Д-30. Сами гаубицы произведены еще в СССР, затем их отдали в советскую Восточную Германию, а в 1990-х – в Финляндию. И та уже передала Эстонии – в 2009 году.

Впрочем, возможно, обращение за разрешением касается и других видов вооружения, о которых публично не сообщали.

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В целом же у Германии есть четкая позиция: поставки оружия Украине могут спровоцировать Россию на радикальные шаги, поэтому лучше такого риска избегать. И, соответственно, само оружие Украине германия не дает.

Впрочем, в эстонском правительстве говорят, что еще пытается убедить Берлин передумать.

К слову: на неделе Великобритания доставляла Украине легкие противотанковые оборонные системы, минуя воздушное пространство Германии. СМИ писали, что Берлин не дал разрешения британским самолетам пролетать над германской территорией. Однако официально Германия это отрицает.

Что важно, 21 января стало известно о целом ряде желающих стран предоставить Украине оружие для противостояния России: кроме уже поставляющих вооружение США и Великобритании о подобных намерениях заявили Эстония, Чехия , Нидерланды и Латвия .