По информации журналистов, вместо переговоров с американским лидером, Шольц должен совершить визит в Мадрид.

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В то же время сам представитель правительства Германии отказался комментировать СМИ информацию об отказе от встречи. Несмотря на это, переговоры Байдена и Шольца все же должны состояться. Известно, что стороны решили перенести мероприятия на более поздний срок. Ориентировочно, они могут состояться в середине февраля 2022 года.

Заметим, что первый разговор Шольца и Байдена состоялся в декабре 2021 года. Они подтвердили, что Германию и США связывают тесные отношения, и заявили о готовности совместно работать по всему спектру мировых проблем.

Шольц встретится с Макроном

СМИ сообщают, что 25 января Олаф Шольц планирует провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики должны обсудить:

  • рост угрозы для Украины со стороны России,
  • вопросы климата и председательства Германии в G7.

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