За інформацією журналістів, замість переговорів з американським лідером, Шольц має здійснити візит до Мадриду.

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Водночас сам представник уряду Німеччини відмовився коментувати ЗМІ інформацію про відмову від зустрічі. Попри це, переговори Байдена та Шольца все ж мають відбутися. Відомо, що сторони вирішили перенести заходи на більш пізній термін. Орієнтовно, вони можуть відбутися у середині лютого 2022 року.

Зауважимо, що перша розмова Шольца та Байдена відбулася у грудні 2021 року. Вони підтвердили, що Німеччину та США пов'язують тісні стосунки, та заявили про готовність спільно працювати по всьому спектру світових проблем.

Цікаво! Соціал-демократ Олаф Шольц став наступником Ангели Меркель. 63-річний Шольц був віце-канцлером та головою Мінфіну в колишньому уряді, а до цього бургомістром Гамбурга. Має репутацію тверезого, прагматичного та стриманого політика. За період пандемії його популярність у партії та політичний рейтинг різко зросли.

Шольц зустрінеться з Макроном

ЗМІ повідомляють, що 25 січня Олаф Шольц планує провести зустріч з французьким лідером Еммануелем Макроном. Політики мають обговорити:

зростання загрози для України з боку Росії,

питання клімату та головування Німеччини в G7.

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