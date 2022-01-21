Водночас Швеція припускає, що Росія може захопити не всю територію України. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Росія може знову атакувати Донбас

За словами Лінде, Росія може напасти на ті райони Донбасу, які Україна не контролює.

Ситуація настільки серйозна, що ми бачимо реальний ризик нападу Росії на Україну. Це позначається на напруженості у всьому нашому регіоні,
– заявила міністерка.

Водночас вона пояснила, як на Швецію вплинуть вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". Зокрема, надзвичайно важливим для країни моментом є навчання. Швеція має близько 20 угод з різними країнами, в тому числі з членами НАТО.

"Обмеження на те, з ким можна тренуватися, наскільки складними можуть бути навчання, наскільки близько до російського кордону вони можуть проводитися, негативно позначилося б на нас", – сказала Лінде.

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