Соціал-демократична партія обрала кандидата, якого висунуть на вибори канцлера у Німеччині. Ним став чинний міністр фінансів Олаф Шольц.

Таке рішення ухвалили 9 травня. За кандидата проголосували 513 делегатів. Водночас проти Шольца було 20 голосів, а утрималося 12 осіб.

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Отримав понад 96% підтримки

Від однопартійців кандидат отримав 96,2% підтримки. Відзначимо, що керівництво партії запропонувало висунути Шольца як кандидата на посаду канцлера Німеччини у серпні 2020 року.

Чинний міністр фінансів заявив про свою впевненість в перемозі на виборах.

Я можу використати свій досвід, силу та ідеї: як очільник уряду Гамбургу, як міністр, як віцеканцлер,

– наголосив Шольц.

За його словами, консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу є ризиком для добробуту та робочих місць, а в партії "Зелених" недостатньо практичного досвіду в політиці.

До речі! Консервативний блок ХДС/ХСС наразі стрімко втрачає свою популярність у Німеччині. Підтримати партію хочуть лише 23% громадян. Такий показник – найнижчий за всю історію.

Що відомо про вибори на посаду канцлера в Німеччині