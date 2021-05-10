Социал-демократическая партия избрала кандидата, которого выдвинут на выборы канцлера в Германии. Им стал действующий министр финансов Олаф Шольц.

Такое решение приняли 9 мая. За кандидата проголосовали 513 делегатов. В то же время против Шольца было 20 голосов, а воздержались 12 человек.

Стоит прочитать Конец эпохи Ангелы Меркель: какой будет Германия после канцлера

Получил более 96% поддержки

От однопартийцев кандидат получил 96,2% поддержки. Отметим, что руководство партии предложило выдвинуть Шольца в качестве кандидата на пост канцлера Германии в августе 2020 года.

Действующий министр финансов заявил о своей уверенности в победе на выборах.

Я могу использовать свой опыт, силу и идеи: как глава правительства Гамбурга, как министр, как вице-канцлер,

– отметил Шольц.

По его словам, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза является риском для благополучия и рабочих мест, а у партии "Зеленых" недостаточно практического опыта в политике.

Кстати говоря! Консервативный блок ХДС/ХСС сейчас стремительно теряет свою популярность в Германии. Поддержать партию хотят лишь 23% граждан. Такой показатель – самый низкий за всю историю.

Что известно о выборах на пост канцлера в Германии