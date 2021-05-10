Социал-демократы определились с кандидатом в канцлеры Германии: кого выбрали
Социал-демократическая партия избрала кандидата, которого выдвинут на выборы канцлера в Германии. Им стал действующий министр финансов Олаф Шольц.
Источник:De Morgen
Такое решение приняли 9 мая. За кандидата проголосовали 513 делегатов. В то же время против Шольца было 20 голосов, а воздержались 12 человек.
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Получил более 96% поддержки
От однопартийцев кандидат получил 96,2% поддержки. Отметим, что руководство партии предложило выдвинуть Шольца в качестве кандидата на пост канцлера Германии в августе 2020 года.
Действующий министр финансов заявил о своей уверенности в победе на выборах.
Я могу использовать свой опыт, силу и идеи: как глава правительства Гамбурга, как министр, как вице-канцлер,
– отметил Шольц.
По его словам, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза является риском для благополучия и рабочих мест, а у партии "Зеленых" недостаточно практического опыта в политике.
Что известно о выборах на пост канцлера в Германии
- Следующие выборы в немецкий Бундестаг запланированы на 26 сентября 2021 года.
- В консервативном блоке ХДС/ХСС выбрали преемника Ангеле Меркель. Им стал действующий глава партии 60-летний Армин Лашет.
- От партии "Зеленых" кандидатом выбрали 40-летнюю Анналену Бербок.
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