Об этом в сети со ссылкой на вооруженные силы Германии сообщил журналист Джулиан Репке. Официальный Берлин объяснил изданию Bild свою позицию.

К теме Британским самолетам, поставляющим Украине оружие, пришлось облетать Германию

Берлин о транспортировке оружия "в обход" Германии

В немецком ведомстве подчеркнули, что не получали заявок от британской стороны по полетам в обход воздушного пространства страны.

В соответствии с этим, С-17 "не было запрещено" использовать воздушное пространство Германии,
– говорится в сообщении.

Напомним, 17 января британские самолеты, которые поставляют Украине оружие, облетали Германию.

Детали доставки Британией оружия Украине

Британские военно-транспортные самолеты доставили в Украину противотанковое вооружение в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства.

По информации журналиста Джорджа Эллисона, британцы облетели воздушное пространство Германии. Соответствующее заявление он сделал, используя данные ресурса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами.

Позиция Берлина по поставкам Украине оружия: коротко

Обратите внимание – Украина получит противотанковые системы от Великобритании: смотрите видео

Текст сообщения Джулиана Репке:

У Министерства нет "заявления от британской стороны относительно полетов, которые обходили воздушное пространство Германии. Соответственно, C-17 было "не запрещено" использовать немецкое воздушное пространство со стороны BMVg.