Дипломат подчеркнул, что люди в Украине крайне разочарованы. Ведь нежелание или даже отказ Германии от поставок оружия "очень огорчает".

Ранее Германии следует пересмотреть подход к предоставлению Украине оборонительного оружия, – посол

Мельник: коалиционное соглашение – "не Библия"

Так что теперь, по словам Мельника, "настал момент истины относительно того, кто настоящий друг". При этом, он упомянул о коалиционном соглашении нового федеративного правительства. Она предусматривает ограничительную политику по поставкам оружия в кризисные районы. Впрочем, подчеркнул украинский посол, этот документ "не является Библией".

Справка. Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин стремится не допустить эскалации. Впрочем, призвала решать конфликт лишь дипломатией.

Посол об угрозах со стороны Путина

Мельник подчеркнул, что сейчас мир предстал перед опасностью масштабной войны в Европе. К тому же – худшей со времен Второй мировой в 1945 году. "Государственности Украины угрожает российский президент Владимир Путин. Украинцы имеют право на самооборону", – добавил дипломат.

Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно предоставить помощь Украине и поставить необходимое оборонительное вооружение,

– добавил он.

Бербок едет в Украину и Россию

17 января новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетит с визитом в Киев. Она будет общаться с украинскими чиновниками о войне на Донбассе и угрозах в сфере энергетической безопасности.

В украинском МИД подчеркнули, что Бербок "согласует единую мощную переговорную позицию по России". Ведь уже на следующий день она отправится в Москву, чтобы обсуждать "гарантии безопасности".

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