Посол Украины в Германии Андрей Мельник в сети сообщил, что предоставление Германией оборонительного оружия украинской армии было в центре внимания его разговора с немецким госминистром Тобиасом Линднером.

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Берлину следует пересмотреть решение об оружии Киеву

Дипломат отметил, что Партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимает скептическую позицию относительно предоставления оружия Украине.

Пришло время пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения России,

– отметил Мельник.

К слову, Линднер заявил, что он обсудил с послом Мельником состояние двусторонних отношений, коалиционное соглашение и ситуацию с безопасностью в регионе.

Оружие для Украины из Германии: главное

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Германия блокирует поставки оружия через НАТО. Там не делали закупок, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России.

Позже в СМИ написали, что Германия во времена, когда канцлером была Ангела Меркель, блокировала поставки вооружения Украине. К этому механизму Меркель якобы прибегала с мая 2021 года.

В немецком Министерстве иностранных дел до сих пор считают, что предоставление Украине оружия повлечет ненужную эскалацию ситуации.

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Текст сообщения Андрея Мельника:

Именно предоставление Германией оборонительного оружия Украине было в центре внимания откровенного разговора с Государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимает скептическую позицию. Настало время пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения России.