Посол України в Німеччині Андрій Мельник у мережі повідомив, що надання Німеччиною оборонної зброї українській армії було у центрі уваги його розмови з німецьким держміністром Тобіасом Лінднером.

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Берліну слід переглянути рішення про зброю Києву

Дипломат зазначив, що Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію щодо надання зброї Україні.

Настав час переглянути цей підхід на тлі нової загрози вторгнення Росії,

– зазначив Мельник.

До слова, Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.

Зброя для України з Німеччини: головне

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Німеччина блокує постачання зброї через НАТО. Там не робили закупівель, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

Згодом й у ЗМІ написали, що Німеччина за часів, коли канцлеркою була Ангела Меркель, блокувала постачання озброєння Україні. До цього механізму Меркель нібито вдавалась з травня 2021 року.

У німецькому Міністерстві закордонних справ досі вважають, що надання Україні зброї спричинить непотрібну ескалацію ситуації.

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Текст допису Андрія Мельника:

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення Росії.