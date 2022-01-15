Швидке та ефективне вирішення загрози
Техніка допомогла б ефективно впоратися із загрозою Росії на Сході України. Таку думку висловив американський військовий експерт Філіп Карбер.
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За його словами, корпус морської піхоти США відправив на зберігання позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2.
Впоратися з російською загрозою допомогла б відправка Збройним силам України:
- 500 одиниць бойових машин піхоти Bradley та HMMWV з ракетами TOW-2;
- "декілька сотень Javelin".
Однак він зауважив, що сценарій з появою на Донбасі американських БМП з протитанковими ракетами наразі можна вважати дуже малоймовірним.
Запуск протитанкової ракети з позашляховика HMMWV / Фото Defense Express
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