Швидке та ефективне вирішення загрози

Техніка допомогла б ефективно впоратися із загрозою Росії на Сході України. Таку думку висловив американський військовий експерт Філіп Карбер.

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За його словами, корпус морської піхоти США відправив на зберігання позашляховики HMMWV, на які встановлені протитанкові ракетні комплекси TOW-2.

Впоратися з російською загрозою допомогла б відправка Збройним силам України:

  • 500 одиниць бойових машин піхоти Bradley та HMMWV з ракетами TOW-2;
  • "декілька сотень Javelin".

Однак він зауважив, що сценарій з появою на Донбасі американських БМП з протитанковими ракетами наразі можна вважати дуже малоймовірним.

Запуск протитанкової ракети з позашляховика HMMWV
Запуск протитанкової ракети з позашляховика HMMWV / Фото Defense Express

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