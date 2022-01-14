Техніка та війська, які Кремль стягує до Білорусі, можуть розмістити біля полігонів поблизу кордонів України. Про це заявив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

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Росія перевозить техніку з Далекого Сходу

Руслан Левієв заявив, що приблизно від 7 січня місцеві мешканці далекосхідних областей Росії фільмують перевезення військової техніки у західному напрямку. Крім техніки перевозять і військових. Залізницею країна-агресорка перевозить БМП, реактивні системи "Град" та "Ураган" та інше озброєння.

За словами аналітика, спільні російсько-білоруські навчання можуть бути лише приводом для перекидання військ.

Ми маємо припущення, що ця техніка їде на полігони Білорусі, і згодом може бути розміщена біля кордонів України у Білорусі, адже раніше Володимир Путін анонсував спільні навчання Білорусі та Росії,

– заявив Левієв.

Загроза російського вторгнення до України: головне

Про можливе повномасштабне вторгнення Росії до України говорять ще з осені 2021 року. Ця інформація викликала серйозне занепокоєння у західних партнерів України.

Через загрозу вторгнення розмови про перспективу членства України в НАТО стали ще актуальнішими. Однак у Кремлі вирішили висунути ультиматум Заходу. Тамтешнє МЗС опублікувало документ з "гарантіями безпеки", у яких є вимога про нерозширення НАТО та зокрема заборона Україні вступати туди.

Так звані "гарантії безпеки" стали предметом обговорення під час зустрічей з російських делегатів з США, НАТО та ОБСЄ, які відбулися протягом 10 – 13 січня. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.

У США заявили, що до середини лютого Росія може таки піти у наступ. Однак перед цим Кремль запланував провокації, щоб створити "привід для нападу", як це було в 2014 році.

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