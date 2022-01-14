Техника и войска, которые Кремль стягивает в Беларусь, могут разместить у полигонов вблизи границ Украины. Об этом заявил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

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Россия перевозит технику с Дальнего Востока

Руслан Левиев заявил, что примерно с 7 января местные жители дальневосточных областей России снимают перевозки военной техники в западном направлении. Помимо техники перевозят и военных. По железной дороге страна-агрессор перевозит БМП, реактивные системы "Град" и "Ураган" и другое вооружение.

По словам аналитика, совместные российско-белорусские учения могут быть только поводом для переброски войск.

Мы предполагаем, что эта техника едет на полигоны Беларуси, и впоследствии может быть размещена у границ Украины в Беларуси, так как раньше Владимир Путин анонсировал совместные учения Беларуси и России,

– заявил Левиев.

Угроза российского вторжения в Украину: главное

О возможном полномасштабном вторжении России в Украину говорят еще с осени 2021 года. Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность у западных партнеров Украины.

Из-за угрозы вторжения разговоры о перспективе членства Украины в НАТО стали еще более актуальными. Однако в Кремле решили выдвинуть ультиматум Западу. Российский МИД опубликовал документ с "гарантиями безопасности", в которых есть требование о нерасширении НАТО и, в частности, запрете Украине вступать туда.

Так называемые "гарантии безопасности" стали предметом обсуждения во время встреч с российскими делегатами из США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись в течение 10-13 января. Однако в Кремле эти переговоры назвали провальными.

В США заявили, что к середине февраля Россия может пойти в наступление. Однако перед этим Кремль запланировал провокации, чтобы создать повод для нападения, как это было в 2014 году.

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