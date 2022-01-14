За деякими даними, Росія готова розпочати провокації у період від середини січня до середини лютого 2022 року. Для цього уже підготували відповідних агентів.

Зверніть увагу Провокація і привід для вторгнення Росії: Пентагон і Білий дім підтвердили інформацію ЗМІ

Росія хоче повторити сценарій 2014 року

За даними джерела The Guardian Росія прагне виправдати свої агресивні наміри перед вторгненням. Для втілення цього "задуму" готують людей.

Російські впливові особи вже починають фабрикувати українські провокації в державних та соціальних мережах,

– заявило джерело.

Таку ж тактику Кремль використовував і в 2014 році. Перед окупацією Криму та перед вторгненням на Донбас Росія також намагалася виправдати свою агресію.

В американській розвідці переконані, що російське вторгнення може початися уже протягом наступного місяця. Йому передуватимуть провокації, зокрема на Донбасі.

Російські ЗМІ готують глядачів до війни

У коментарі телеканалу CNN представник Білого дому, який залишився анонімним, заявив, що вторгнення Росії призведе до численних порушень прав людини та військових злочинів. Їх вчинить Кремль.

Також за словами посадовця, до загрози російського вторгнення до України напруженості додає масштабна кібератака на урядові сайти у ніч проти 14 січня. Крім того, чиновник повторив твердження джерела The Guardians про можливе вторгнення до середини лютого 2022 року.

Посадовець зазначив, що російська пропаганда активно готує свою авдиторію до війни. Найчастіше на російських каналах просувають наративи про погіршення становища з правами людини в Україні та посилення войовничої риторики українських лідерів.

Протягом грудня російськомовний вміст у соціальних мережах, що охоплює всі ці наративи, зріс у середньому до майже 3500 постів на день, що на 200% більше, ніж у середньому за листопад,

– заявив чиновник.

Тобто росіянам буквально вкладають у голову те, що війна з Україною неминуча. Пропагандисти ще прикриваються вигаданими наративами, щоб виправдати агресію.

Зверніть увагу! У грудні в Росії провели соцопитування, яке стосувалося загрози вторгнення до України. Понад 75% опитаних вважають можливою війну з нашою державою. Зокрема 3% росіян переконані, що війна неминуча, а ще 36% вважають такий сценарій цілком можливим. Тільки 15% опитаних повністю заперечують можливість збройного конфлікту.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

Загроза вторгнення Росії до України є темою дискусій ще від жовтня 2021 року. Однак небезпека і досі нависає. За даними української розвідки, Росія почала перевірку боєготовності своїх найманців.

На фоні загрози вторгнення, західні країни все частіше говорять про серйозні економічні наслідки для Кремля. Однак у Росії переконані, що їхня економіка "вистоїть перед новими санкціями".

Водночас американське видання Forbes опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що для перемоги України Росії просто не вистачає вантажівок. Однак вони є важливими для забезпечення війська.

В американській розвідці заявили, що Росія готує масштабні провокації проти України на Донбасі. Щобільше, Кремль планує їх робити під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення.

На фоні загрози з боку Кремля Збройні Сили України почали інтенсивну підготовку тактичної авіації.

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