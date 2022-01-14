Так, за даними української розвідки, мовиться про армійські корпуси, які дислокуються в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Важливо Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні військового комітету НАТО

На позиціях окупантів перевіряються запаси та умови зберігання зброї, боєприпасів та військової техніки.

Окремі підрозділи з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, зокрема з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що 14 січня у Східному військовому окрузі Росії раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони назвали заходи плановими. Наголошується, що перевірка проводиться у межах підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань Схід-2022.

Раніше повідомлялося, що у Західному військовому окрузі Росії стартували масштабні військові навчання у:

Воронезькій,

Білгородській,

Брянській,

Смоленській областях.

Також ЗМІ писали, що Росія перекидає війська на захід. На залізничних платформах помітили вантажівки, танки, БМП, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

Цікаво! У Центрі інформаційної безпеки припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки на урядові сайти України. Країна-агресор могла зробити це для того, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві.

Повний текст публікації Головного управління розвідки Міноборони України:

Командування ЗС Росії продовжує посилювати контроль стану справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. З початку поточного тижня комісією 8 армії Південного військового округу ЗС РФ розпочату масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Окремі підрозділи з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, зокрема з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками.

Крім того, комісією перевіряються запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1 і 2 АК.