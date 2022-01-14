По некоторым данным, Россия готова начать провокации в период с середины января по середину февраля 2022 года. Для этого уже подготовили соответствующих агентов.

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Россия хочет повторить сценарий 2014 года

По данным источника The Guardian, Россия стремится оправдать свои агрессивные намерения перед вторжением. Для воплощения этого "замысла" готовят людей.

Российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях,

– заявил источник.

Такую же тактику Кремль использовал и в 2014 году. Перед оккупацией Крыма и перед вторжением в Донбасс Россия также пыталась оправдать свою агрессию.

В американской разведке убеждены, что российское вторжение может начаться уже в течение следующего месяца. Ему будут предшествовать провокации, в частности, на Донбассе.

Российские СМИ готовят зрителей к войне

В комментарии телеканала CNN представитель оставшегося анонимным Белого дома заявил, что вторжение России приведет к многочисленным нарушениям прав человека и военных преступлений. Их совершит Кремль.

Также, по словам чиновника, к угрозе российского вторжения в Украину напряженности добавляет масштабная кибератака на правительственные сайты в ночь на 14 января. Кроме того, чиновник повторил утверждение источника The Guardians о возможном вторжении к середине февраля 2022 года.

Чиновник отметил, что российская пропаганда активно готовит свою аудиторию к войне. Чаще всего на российских каналах продвигают нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственной риторики украинских лидеров.

В течение декабря русскоязычное содержание в социальных сетях, охватывающее все эти нарративы, выросло в среднем до почти 3500 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за ноябрь.

– заявил чиновник.

То есть россиянам буквально вкладывают в голову то, что война с Украиной неизбежна. Пропагандисты еще прикрываются вымышленными нарративами, чтобы оправдать агрессию.

Обратите внимание! В декабре в России провели соцопрос, касающийся угрозы вторжения в Украину. Более 75% опрошенных считают возможным войну с нашим государством. В частности, 3% россиян убеждены, что война неизбежна, а еще 36% считают такой сценарий вполне возможным. Только 15% опрошенных полностью отрицают возможность вооруженного конфликта.

Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

Угроза вторжения России в Украину является темой дискуссий с октября 2021 года. Однако опасность до сих пор нависает. По данным украинской разведки, Россия начала проверку боеготовности своих наемников.

На фоне угрозы вторжения западные страны все чаще говорят о серьезных экономических последствиях для Кремля. Однако в России убеждены, что их экономика "выстоит перед новыми санкциями".

В то же время американское издание Forbes опубликовало материал, в котором говорится, что для победы над Украиной России просто не хватает грузовиков. Однако они важны для обеспечения войска.

В американской разведке заявили, что Россия готовит масштабные провокации против Украины в Донбассе. Более того, Кремль планирует их делать под чужим флагом, чтобы создать повод для вторжения.

На фоне угрозы Кремля Вооруженные Силы Украины начали интенсивную подготовку тактической авиации.

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