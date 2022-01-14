Псаки также отметила, что пока Штаты не могут сообщить какой-либо конкретики о возможности проведения трехстороннего саммита. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

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Когда может произойти провокация

По данным американских СМИ, Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину. Страна-агрессор начнет вторжение, если провалятся переговоры о так называемых "гарантиях безопасности".

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