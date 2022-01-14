Навчання розпочались ще до початку нового навчального року. Вони тривали на всій території України.

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Збройні сили України розпочали інтенсивну льотну підготовку

У бригадах тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України пройшли планові льотні зміни вдень та вночі у простих та складних метеоумовах,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема Командування Повітряних сил протягом тижня (ймовірно мовиться про 10 – 16 січня – 24 канал) провело:

одинадцять льотних змін;

тобто військові льотчики загалом налітали понад 200 годин;

польоти здійснювали на різних типах літаків – Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29 та Л-39.

Зокрема проведення льотних навчань взимку передбачає виконання завдань як в простих, так і складних метеорологічних умовах. Особливо це стосується:

підготовки аеродромної інфраструктури;

підтримання боєготовності летовищ під час інтенсивних опадів та обмерзань.

Адже у таких умовах успіх виконання бойових завдань залежить від професійної та злагодженої роботи всіх підрозділів забезпечення та наземних служб.

У Повітряних силах ЗСУ також пояснили, що під час цих польотів авіаційні командири всіх рівнів підтвердили всій льотний вишкіл відповідно до своїх посад.

Збройні сили почали інтенсивну льотну підготовку / Фото Командування Повітряних сил

Коротко про останні навчання ЗСУ

У грудні 2021 року на адмінмежі з окупованим Кримом, що на Херсонщині, провели тактичне навчання за участі артилерійських підрозділів, які входять до складу угрупування військ "Південь". Тоді командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв розповів, що підрозділам необхідно вдосконалити спроможність вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.

Перед тим, у листопаді 2021 року Верховна Рада оприлюднила проєкт закону, що на території України у 2022 році планують провести 9 багатонаціональних військових навчань, на які витратять 106,5 мільйона гривень.

Зокрема мовиться про навчання за участі 12 500 військових. Відомо про проведення навчань "Репід Трайдент – 2022", "Козак Мейс – 2022", "Світла лавина – 2022", "Сільвер Сейбер – 2022" та інші.

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