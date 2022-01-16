Дипломат наголосив, що люди в Україні вкрай розчаровані. Адже небажання або навіть відмова Німеччини від поставок зброї "дуже засмучує".

Раніше Німеччині слід переглянути підхід до надання Україні оборонної зброї, – посол

Мельник: Коаліційна угода – "не Біблія"

Тож тепер, за словами Мельника, "настав момент істини щодо того, хто справжній друг". При цьому, він згадав про коаліційну угоду нового федеративного уряду. Вона передбачає обмежувальну політику щодо постачання зброї у кризові райони. Втім, наголосив український посол, цей документ "не є Біблією".

Довідка. Раніше очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Берлін прагне не допустити ескалації. Втім, закликала вирішувати конфлікт лише дипломатією.

Посол про загрози з боку Путіна

Мельник підкреслив, що зараз світу постав перед небезпекою масштабної війни у Європі. До того ж – найгіршої з часів Другої світової у 1945 році. "Державності України загрожує російський президент Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", – додав дипломат.

Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністерки закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні й поставити необхідне оборонне озброєння,

– додав він.

Бербок їде в Україну та Росію

17 січня нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прилетить з візитом у Київ. Вона спілкуватиметься з українськими посадовцями про війну на Донбасі та загрози у сфері енергетичної безпеки.

В українського МЗС наголосили, що Бербок "узгодить єдину потужну переговорну позицію щодо Росії". Адже вже наступного дня вона вирушить у Москву, аби обговорювати "гарантії безпеки".

Україна може отримати гроші на оборону від США: дивіться відео