Подобный план может быть реализован как на временно оккупированной территории Донбасса, так и в Москве. Об этом сайту 24 канала рассказал украинский политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко.

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Сценарии могут быть разными

Александр Сушко объяснил, что Россия способна на провокации по разным сценариям. В частности, жертвами могут стать российские военные, гражданские или же инфраструктура. Последние два варианта более вероятны.

Они могут взорвать и жилой дом, и газопровод. Сделать это могут и на временно оккупированной территории Донбасса, а могут даже в Москве. Они так начинали чеченскую войну. Это определенный код и обычная модель – взорвать жилые дома, чтобы оправдать войну. Путин с этим к власти пришел,

– объяснил специалист.

Политолог отметил, что провокации от России могут быть разными / Фото из фейсбука эксперта

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С чем связаны планы Москвы

По словам эксперта, все сценарии развития действий Москвы неразрывно связаны с давлением на международное сообщество и Украину. В то же время пока неизвестно, что является основным сценарием – план получения уступок или непосредственно атаки против Украины.

Но по крайней мере эти два процесса развиваются параллельно,

– добавил политолог.

Он подчеркнул, что у президента России есть союзник – Александр Лукашенко. Совместные учения двух стран демонстрируют, что Путину удалось окончательно покорить Беларусь и заставить выполнять свои прихоти.

Путин имеет разные сценарии / Фото Getty Images

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