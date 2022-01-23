Подобный план может быть реализован как на временно оккупированной территории Донбасса, так и в Москве. Об этом сайту 24 канала рассказал украинский политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко.
Важно Шантаж большой войной: что задумал Путин и какие наиболее вероятные сценарии вторжения в Украину
Сценарии могут быть разными
Александр Сушко объяснил, что Россия способна на провокации по разным сценариям. В частности, жертвами могут стать российские военные, гражданские или же инфраструктура. Последние два варианта более вероятны.
Они могут взорвать и жилой дом, и газопровод. Сделать это могут и на временно оккупированной территории Донбасса, а могут даже в Москве. Они так начинали чеченскую войну. Это определенный код и обычная модель – взорвать жилые дома, чтобы оправдать войну. Путин с этим к власти пришел,
– объяснил специалист.
Политолог отметил, что провокации от России могут быть разными / Фото из фейсбука эксперта
К теме Внезапная проверка: российские войска уже прибыли в Беларусь для совместных учений
С чем связаны планы Москвы
По словам эксперта, все сценарии развития действий Москвы неразрывно связаны с давлением на международное сообщество и Украину. В то же время пока неизвестно, что является основным сценарием – план получения уступок или непосредственно атаки против Украины.
Но по крайней мере эти два процесса развиваются параллельно,
– добавил политолог.
Он подчеркнул, что у президента России есть союзник – Александр Лукашенко. Совместные учения двух стран демонстрируют, что Путину удалось окончательно покорить Беларусь и заставить выполнять свои прихоти.
Путин имеет разные сценарии / Фото Getty Images
Вероятное нападение России: последние новости
- Москва заявляла, что не собирается обсуждать с НАТО или США вопрос перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично говорил, что требование вернуть военных в казармы рассматривать не будут.
- В то же время США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как подготовку к нападению на Украину. Об этом уже "приватно" поговорили с Минском.
- В России отрицали, что готовятся напасть на Украину с территории Беларуси. Ранее такие опасения высказывали в Госдепе США.
- Как отмечал командующий Вооруженных сил Валерий Залужный, количество российских военнослужащих возле границ Украины может существенно вырасти в любой момент. По его словам, мы имеем дело с миллионной армией агрессора.
- Запад угрожает Кремлю жесткими санкциями в случае нападения. Президент США Джо Байден подчеркнул, что в таком случае Россию будет ждать экономическая катастрофа.
- Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может вторгнуться в некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". По его словам, захват крупных городов, в частности Харькова, станет началом крупномасштабной войны.
Путин точно имеет в виду военную операцию: смотрите видео