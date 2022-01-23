Подібний план може бути реалізований як на тимчасово окупованій території Донбасу, так і в Москві. Про це сайту 24 каналу розповів український політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко.
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Сценарії можуть бути різними
Олександр Сушко пояснив, що Росія здатна на провокації за різними сценаріями. Зокрема, жертвами можуть стати російські військові, цивільні або ж інфраструктура. Останні два варіанти є більш ймовірними.
Вони можуть підірвати й житловий будинок, і газопровід. Зробити це можуть й на тимчасово окупованій території Донбасу, а можуть навіть у Москві. Вони так починали чеченську війну. Це певний код і звичайна модель – підірвати житлові будинки, щоб виправдати війну. Путін з цим до влади прийшов,
– пояснив фахівець.
Політолог зауважив, що провокації від Росії можуть бути різними / Фото з фейсбуку експерта
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З чим пов'язані плани Москви
За словами експерта, всі сценарії розвитку дій Москви нерозривно пов'язані з тиском на міжнародну спільноту та Україну. Водночас поки не відомо, що є основним сценарієм – план отримання поступок чи безпосередньо атаки проти України.
Але принаймні ці два процеси розвиваються паралельно,
– додав політолог.
Він наголосив, що у президента Росії є союзник – Олександр Лукашенко. Спільні навчання двох країн демонструють, що Путіну вдалося остаточно підкорити Білорусь та змусити виконувати свої забаганки.
Путін має різні сценарії / Фото Getty Images
Ймовірний напад Росії: останні новини
- Москва заявляла, що не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно казав, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.
- Водночас США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мінськом.
- У Росії заперечували, що готуються напасти на Україну з території Білорусі. Раніше такі побоювання висловлювали у Держдепі США.
- Як наголошував командувач Збройних сил Валерій Залужний, кількість російських військовослужбовців біля кордонів України може суттєво зрости у будь-який момент. За його словами, ми маємо справу з мільйонною армією агресора.
- Захід погрожує Кремлю жорсткими санкціями у разі нападу. Президент США Джо Байден наголосив, що в такому випадку Росію чекатиме економічна катастрофа.
- Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може вторгнутись у деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". За його словами, захоплення великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабної війни.
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