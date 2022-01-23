Такое заявление Кусида сделал во время онлайн-встречи с американским президентом Джо Байденом. Политики, в частности, обсудили сдерживание российской агрессии в отношении Украины.

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Четкая позиция по защите Украины

Как отметили в Белом доме, премьер-министр Японии обещал тесно сотрудничать с союзниками по защите Украины. Стороны будут тесно координировать внедрение решительных мер в ответ на любое нападение Москвы.

Лидеры пообещали, что каждая сторона будет в тесном контакте. Мы регулярно информируем Японию о событиях и проблемах в Украине,

– отметили у Байдена.

Что еще обсудили американский и японский политики:

недавние запуски баллистических ракет КНДР, что является нарушением резолюций Совбеза ООН;

партнерство в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19;

решимость дать отпор попыткам Китая изменить статус-кво в Восточнокитайском и Южнокитайском морях;

важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Как отреагировали в России

Москва прогнозируемо возмутилась такими заявлениями Кусиды. Соответствующую позицию обнародовали на фейсбук-странице российского посольства в Японии. Дипломаты государства-агрессора жалуются, что Токио "в украинском контексте пыталось угрожать России", да еще и – совместно с США и другими союзниками. Соответствующие заявления в российском посольстве назвали неприемлемыми и глупыми.

Искренне советовали бы японским коллегам глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО,

– цинично призывали дипломаты.

В то же время они дерзко порекомендовали японской стороне оценить "агрессивную деятельность НАТО по расширению на Восток вплотную к границам России и военного освоения территории соседней Украины".

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