Такую позицию Сийярто высказал во время перерыва Совета ЕС по иностранным делам 24 января.
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В то же время Сийярто подчеркнул, что сейчас следует избегать новой холодной войны.
Поскольку она уже имела трагические последствия в Центральной Европе. Мы не хотим стать жертвой любого конфликта Востока и Запада,
– сказал Сийярто.
Он отметил, что правительство Венгрии выступает против любых шагов, которые бы обострили ситуацию, но поддерживает:
- дипломатические усилия,
- меры по урегулированию конфликта путем переговоров,
- прямые переговоры вместо информационно-разъяснительной работы.
Эвакуация дипломатов из Украины
На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины.
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