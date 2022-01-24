Причиной является угроза российского вторжения в Украину. Именно поэтому Франция призывает своих граждан воздержаться от путешествий в наше государство.
Обратите внимание Япония призвала своих граждан покинуть Украину
Что говорят во Франции
Во Франции особенно просят своих граждан воздержаться от поездки в северные и восточные регионы Украины – то есть в области, граничащие с Россией и Беларусью.
В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность и официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке страны. Насколько это возможно, целесообразно отложить ненужные или срочные поездки в Украину,
– говорится в заявлении дипломатов.
Эвакуация дипломатов из Украины: что известно
-
Несколько стран уже начали эвакуацию семей своих дипломатов. В частности, к такому шагу уже прибегли США, Великобритания, Германия и Австралия.
-
Япония призвала своих граждан покинуть территорию нашей страны.
-
В то же время Польша, Чехия, Дания, Латвия и Эстония отметили, что пока не будут проводить эвакуации.
Предлагаем сюжет об эвакуации дипломатов США: смотрите видео