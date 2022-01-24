Причиною такої є загроза російського вторгнення до України. Саме через це Франція закликає своїх громадян утриматися від подорожей до нашої держави.

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Що кажуть у Франції

У Франції особливо просять своїх громадян утриматися від поїздки у північні та східні регіони України – тобто в області, які межують з Росією та Білоруссю.

У контексті напруженості, створеної зосередженням російських військ на кордонах України, рекомендується проявити підвищену пильність та офіційно не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході країни. Наскільки це можливо, доцільно відкласти непотрібні або термінові поїздки в Україну,
– йдеться у заяві дипломатів.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

  • Кілька країн світу вже почали евакуацію родин своїх дипломатів. Зокрема до такого кроку вже вдалися США, Велика Британія, Німеччина та Австралія.
  • Японія закликала своїх громадян покинути територію нашої країни.
  • Водночас Польща, Чехія, Данія, Латвія та Естонія наголосили на тому, що поки що не проводитимуть евакуації.

До теми пропонуємо сюжет про евакуацію дипломатів США: дивіться відео