Причиною такої є загроза російського вторгнення до України. Саме через це Франція закликає своїх громадян утриматися від подорожей до нашої держави.

Зверніть увагу Японія закликала своїх громадян покинути Україну

Що кажуть у Франції

У Франції особливо просять своїх громадян утриматися від поїздки у північні та східні регіони України – тобто в області, які межують з Росією та Білоруссю.

У контексті напруженості, створеної зосередженням російських військ на кордонах України, рекомендується проявити підвищену пильність та офіційно не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони на півночі та сході країни. Наскільки це можливо, доцільно відкласти непотрібні або термінові поїздки в Україну,

– йдеться у заяві дипломатів.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Кілька країн світу вже почали евакуацію родин своїх дипломатів. Зокрема до такого кроку вже вдалися США, Велика Британія, Німеччина та Австралія.

Японія закликала своїх громадян покинути територію нашої країни.

Водночас Польща, Чехія, Данія, Латвія та Естонія наголосили на тому, що поки що не проводитимуть евакуації.

До теми пропонуємо сюжет про евакуацію дипломатів США: дивіться відео