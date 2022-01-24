В аппарате СНБО сообщили, что начнется собрание в 17:00 в помещении Офиса Президента.

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Согласно решению Владимира Зеленского, 24 января 2022 года состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Будут рассматриваться вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавируса.

Кроме того, известно, что после заседания Алексей Данилов проведет брифинг ориентировочно в 18:30.

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