На сайте Офиса Президента 6 января зарегистрировали соответствующую петицию. За 11 дней она собрала необходимое количество голосов. Теперь обращение должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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Детали петиции
Автор документа отметил, что глава государства уже ввел санкции против телеканалов, связанных с пророссийским Владимиром Медведчуком. Речь идет о 112, ZIK и NewsOne. Однако в Совете национальной безопасности и обороны до сих пор не инициировали ограничения против канала "НАШ" Евгения Мураева.
Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской, антигосударственной деятельности телеканала "НАШ", он продолжает вещать в Украине и распространять российскую пропаганду,
– говорится в сообщении.
"С целью защиты национальной и информационной безопасности Украины, а также для противодействия распространения антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента безотлагательно инициировать на заседании СНБО санкции против телеканала НАШ", – подчеркнул автор.
Что известно о пророссийской позиции канала
- В эфир телеканала часто приглашают гостей с антиукраинской позицией. Так, например, бывший коммунист Петр Симоненко говорил, что Православная церковь Украины "раскалывает" Украину, а экс-нардеп Елена Бондаренко заявила, что Вооруженные силы Украины "убивают" наших граждан на Донбассе.
- Поэтому Нацсовет неоднократно проводил проверки, после которых штрафовал медиа.
- Кроме того, Окружной административный суд Киева открыл уголовное дело по иску Нацсовета. Так, "НАШ" могут лишить лиценции.
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