На сайті Офісу Президента 6 січня зареєстрували відповідну петицію. За 11 днів вона зібрала необхідну кількість голосів. Тепер звернення має розглянути президент Володимир Зеленський.

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Деталі петиції

Автор документу зазначив, що глава держави вже запровадив санкції проти телеканалів, пов'язаних із проросійським Віктором Медведчуком. Мовиться про 112, ZIK та NewsOne. Однак у Раді національної безпеки та оборони досі не ініціювали обмеження проти каналу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Попри чисельні прояви антиукраїнської, антидержавної діяльності телеканалу "НАШ", він продовжує здійснювати мовлення в Україні та поширювати російську пропаганду,

– мовиться у повідомленні.

"З метою захисту національної та інформаційної безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента невідкладно ініціювати на засіданні РНБО санкції проти телеканалу НАШ", – наголосив автор.

Що відомо про проросійську позицію каналу

В ефір телеканалу часто запрошують гостей з антиукраїнською позицією. Так, наприклад, колишній комуніст Петро Симоненка казав, що Православна церква України "розколює" Україну, а екснардепка Олена Бондаренко заявляла, що Збройні сили України "вбивають" наших громадян на Донбасі.

Через це Нацрада неодноразово проводила перевірки, після яких штрафувала медіа.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва відкрив кримінальну справу за позовом Нацради. Так, "НАШ" можуть позбавити ліценції.

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