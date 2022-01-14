Відповідну заяву оприлюднили на засіданні Нацради. Регулятор провів моніторинг ефіру українських телеканалів 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року.

До теми Нацрада покарала телеканал К2 через програму, де Крим назвали "російським"

Нацрада обіцяє покарати канали на російськомовний контент у новорічну ніч

Член Нацради Максим Онопрієнко заявив, що регулятор виявив у новорічну ніч велику кількість російськомовного продукту. Він розповів, що знають, які саме канали є порушниками, та поки що не готові їх назвати.

Та моніторинг дуже об'ємний і дуже ґрунтовний, тому нам необхідно ще трохи часу для того, щоб усі цифри перевірити та детально звести по всіх відсотках мовне наповнення. Та обов'язково усі ознаки порушень будуть оприлюдненні та розглянуті під час найближчих засідань, і Нацрада вживатиме відповідних заходів,

– запевнив Онопрієнко.

Член Нацради пояснив, що "стільки невдоволення глядачів та скарг не отримували вже давно".

Що транслювали канали у новорічну ніч

Заступник глави Нацради Валентин Коваль пояснив, що найвищі рейтинги у цей час мали канали "1+1" та "Україна". Вони транслювали продукти власного виробництва. Коваль зауважив, що:

"виходить так, що ті канали, які зробили ставки на радянські фільми, вони точно програли ;

; більш це помітно на каналі СТБ, де (були – 24 канал) взагалі не притаманні цьому каналу програми, і його глядач взагалі, напевно, був мало готовий до перегляду кінофільму "Дівчата". Тому СТБ опинився у шістці на передостанньому місці;

канал "Інтер", для якого радянські фільми є більш традиційними, притаманними і які очікує його аудиторія, трохи піднявся у цей день. Напевно, час вже звернутися до власного національного продукту, до власного виробництва, до сучасних фільмів;

на "Новому каналі", де вчергове можна було побачити "Гаррі Поттера" або "Брюса Всемогутнього" не дуже спрацювало.

За словами глави Нацради Ольги Герасим'юк, "суспільство пішло далеко вперед і випередило своє телебачення, яке досі вважає, що радянщина досі в голові у глядачів".

Коротко про останні покарання Нацради

13 січня Нацрада оштрафувала комунальний телеканал ТРК "Вежа" з Івано-Франківська. Зокрема за те, що він транслював фільм з російською озвучкою. Канал має сплатити штраф 2 800 гривень.

Нацрада покарала канал К2, адже він назвав Крим "російським" у одній з програм. Зокрема каналу оголосили попередження. Сам канал назвав помилку "технічними проблемами та випадковістю, які не залежали від їхніх працівників".

У жовтні 2021 року Нацрада заявила, що запровадить моніторинг українських ЗМІ, адже вони все частіше поширюють неправдиву інформацію про коронавірус.

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