Деталі від ОАСК

Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження. Сторін повідомляти не будуть.

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Ознайомившись з позовною заявою і доданими до неї матеріалами, суд ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ 365",

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, позов до суду з вимогою анулювати ліцензію подала Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Відповідне рішення члени Нацради схвалили одноголосно.

Чому "НАШ" хочуть позбавити ліцензії

В ефірі телеканалу часто виступають гості, які поширюють антиукраїнські висловлювання щодо Збройних сил, війни на Донбасі тощо. Водночас журналісти їм ніяк не заперечують.

Після ефіру за 4 травня 2021 року Нацрада призначила перевірку на каналі. Зауважимо, у цьому ефірі колишній лідер комуністів Петро Симоненко негативно висловлювався про Православну церкву України. Мовляв, ПЦУ "розколює Україну". Регулятор виявив у цьому ознаки розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті.

"НАШ" закликали вирізати ці заяви екскомуніста. Однак керівництво телеканалу проігнорувало вимоги. Ба більше, програму з Симоненком ще кілька разів показали в ефірі.