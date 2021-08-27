Тож під "скабєєвщиною" передовсім мається на увазі антиукраїнська пропаганда. Про все це розповіла голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк.

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"НАШ" хочуть позбавити ліцензії за антиукраїнську пропаганду

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення подала до суду – там хочуть, щоб канал "НАШ" позбавили ліцензії. Голова Нацради Ольга Герасим’юк пояснила журналістам, що таке рішення ухвалили через "скабєєвщину", яка лунала в ефірі зазначеного телеканалу.

Якраз нещодавно ми ухвалили рішення про скасування ліцензії для телеканалу "НАШ" – саме за "скабєєвщину",

– сказала Герасим’юк.

І додала, що в ефірі цього каналу антиукраїнська пропаганда лунала "симптоматично та систематично".

Ті, хто стоїть за каналом, як розповіла голова Нацради, "запустили шалену хейтерську хвилю, щоб просто дістати особисто кожного з нас, хто голосував за рішення про передачу до суду справи про позбавлення цього каналу ліцензії". Але Нацраду це, ясна річ, не зупинить.

Ймовірне позбавлення ліцензії каналу "НАШ": що відомо

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 19 серпня повідомила, що звернеться до суду задля анулювання ліцензії каналу "НАШ" (належить проросійському політику Євгенію Мураєву).

У партії "Слуга народу" прокоментували ситуацію. Там нагадали, що "НАШ" уже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті та ворожнечі, тому анулювання ліцензії – єдиний вихід.

З іншого боку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має думку не таку – він вважає, що не можна карати телеканали за думки, які озвучують гості у прямих ефірах.

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