Разумков наголосив: якби він відповідав за усі вислови колег з трибуни Верховної Ради, теж міг би вже втратити ліцензію. За словами політика, зрозуміліше було б у випадку, якби це все-таки стосувалося висловлювань журналістів.

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Що стосується гостей – у нас персональна відповідальність. Я доволі часто буваю на ефірах, зокрема на вашому каналі (телеканалі "НАШ" – 24 канал),

– заявив Разумков.

Спікер наголосив, що прямий ефір вимкнути неможливо. Навіть якщо це зроблять, слова все одно вже прозвучали.

За словами Разумкова, свобода слова – одне з великих досягнень України. Головне – зберегти його.

Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії "НАШ"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у серпні 2021 року ухвалила рішення звернутися до суду через діяльність телеканалу "НАШ". У позові ініціюватиметься позбавлення ліцензії телеканалу через розпалювання релігійної та національної ворожнечі.

Причиною став виступ Петра Симоненка, який заявив що ПЦУ начебто "розколює Україну".

Спершу Нацрада попросила телеканал вирізати ці фрагменти з виступу Симоненка. Однак "НАШ" не відреагував. Ба більше, промову екскомуніста показали в ефірі ще декілька разів.

Зауважте! Телеканал "НАШ" вже декілька разів перевіряли. Зокрема, причинами були поширення мови ворожнечі та висловлювання із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України.