Разумков отметил: если бы он отвечал за все высказывания коллег с трибуны Верховной Рады, тоже мог бы уже потерять лицензию. По словам политика, понятнее было бы в случае, если бы это все же касалось высказываний журналистов.

Заметьте Ведущий канала Мураева хочет купить львовский Монумент славы

Что касается гостей – у нас персональная ответственность. Я довольно часто бываю на эфирах, в частности на вашем канале (канале "НАШ" – 24 канал),

– заявил Разумков.

Спикер подчеркнул, что прямой эфир выключить невозможно. Даже если это сделают, слова все равно уже прозвучали.

По словам Разумкова, свобода слова – одно из крупных достижений Украины. Главное – сохранить его.

Нацсовет через суд хочет лишить лицензии "НАШ"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в августе 2021 года принял решение обратиться в суд из-за деятельности телеканала "НАШ". В иске будет инициироваться лишение лицензии телеканала из-за разжигания религиозной и национальной вражды.

Причиной стало выступление Петра Симоненко, который заявил что ПЦУ якобы "раскалывает Украину".

Сначала Нацсовет попросил телеканал вырезать эти фрагменты из выступления Симоненко. Однако "НАШ" не отреагировал. Более того, речь экс-комуниста показали в эфире еще несколько раз.

Заметьте! Телеканал "НАШ" уже несколько раз проверяли. В частности, причинами были распространения языка вражды и высказывания с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины.