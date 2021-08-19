Причиной принятия такого решения стал эфир телеканала 4 мая 2021 года, где бывший лидер коммунистов Петр Симоненко негативно высказывался о ПЦУ. Руководство телеканала не учло предупреждений и не исправило свои ошибки.

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