У цьому запевнив командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк. Він переконаний у готовності українських військовослужбовців.

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За словами Павлюка, в Україні є приблизно пів мільйона людей, для яких війна на Донбасі змінила життя.

Пів мільйона, які втратили рідну кров, втратили житло або втратили друзів. Вони готові голими руками розірвати на шматки росіян,

– запевнив командувач ООС.

Не варто забувати і про Сили територіальної оборони – це понад 100 тисяч добровольців, які готові протистояти Росії.

"Після великих втрат далі не підуть"

Командувач ООС вважає, що дуже важливо, аби українська розвідка спрогнозувала напрямок основної атаки росіян. Тоді вони зазнають перших великих втрат, після чого вже не підуть далі. Це буде надто ризиковано для Володимира Путіна, адже його армія може просто зупинитися.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Ймовірний новий наступ Росії: останні новини

Українці вийшли на протест під посольство Росії у Вашингтоні та закликали "зупинити Путіна зараз".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України.

Водночас сама Росія нахабно звинувачує Захід нібито у підготовці атак.

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