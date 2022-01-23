Таку заяву зробила представниця російського МЗС Марія Захарова на одному з російських телеканалів. Вона запевнила, що "підготовка" вже триває.

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"Для цього готується громадська свідомість та громадська думка. Ми не виключаємо проведення надалі масштабних інформаційних маніпуляцій та провокацій. Ми не виключаємо проведення, зокрема, і військових провокацій", – сказала Захарова.

Провокації Росії

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