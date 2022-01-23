Таку заяву зробила представниця російського МЗС Марія Захарова на одному з російських телеканалів. Вона запевнила, що "підготовка" вже триває.

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"Для цього готується громадська свідомість та громадська думка. Ми не виключаємо проведення надалі масштабних інформаційних маніпуляцій та провокацій. Ми не виключаємо проведення, зокрема, і військових провокацій", – сказала Захарова.

До слова. Захарова вже не вперше повторює мантру про те, що нібито "у всьому винен Захід". Наприклад, 22 січня вона заявила, що "Захід займається інформаційними спецопераціями".

Провокації Росії

Іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія почне провокації за кілька тижнів до вторгнення в Україну. У Москві все спростовують.

Проросійські бойовики на Донбасі постійно провокують українських військових.

Останні цинічні заяви Москви

Росія не може змиритись з активним розвитком української мови в Україні. Там обурені, що вона витісняє російську з усіх сфер.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заговорив про "громадянську війну" в Україні.

Пропагандисти погрожували Україні "спалити усіх на Хрещатику".

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