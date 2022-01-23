Такое заявление сделала представительница российского МИД Мария Захарова на одном из российских телеканалов. Она заверила, что "подготовка" уже идет.

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"Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения, в частности, и военных провокаций", – сказала Захарова.

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