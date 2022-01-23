Такое заявление сделала представительница российского МИД Мария Захарова на одном из российских телеканалов. Она заверила, что "подготовка" уже идет.
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"Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведения, в частности, и военных провокаций", – сказала Захарова.
Провокации России
- Иностранные СМИ сообщали, что Россия начнет провокации за несколько недель до вторжения в Украину. В Москве все опровергают.
- Пророссийские боевики на Донбассе постоянно провоцируют украинских военных.
Последние циничные заявления Москвы
- Россия не может смириться с активным развитием украинского языка в Украине. Там возмущены, что она вытесняет русский из всех сфер.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о "гражданской войне" в Украине.
- Пропагандисты угрожали Украине "сжечь всех на Крещатике".
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