Такую позицию высказала российская дипломат Мария Захарова. Информация о "просьбе Си Цзиньпина" была опубликована в Bloomberg.
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Конечно, Москва не могла не вспомнить об "американских службах".
Это уже не фейк, это уже "информационная спецоперация" соответствующих американских служб через Bloomberg,
– заявила Захарова.
Она при этом заверила, что Россия "будет ждать провокаций от США и киевского режима".
Что этому предшествовало
- Издание Bloomberg опубликовало эту информацию со ссылкой на собственные источники (одного из дипломатов Китая).
- Аргументировали это тем, что Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады, а потому это будет невыгодно.
- Еще одно предположение – Цзиньпин, вероятно, хочет получить поддержку для своего третьего срока.
Фрагмент публикации Марии Захаровой в телеграмме:
Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. А теперь правда:
1. Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников этот информационный мусор не приводит.
2. "Дипломатом в Китае" являются американцы.
3. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог иметь эту информацию, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не таких злые врема "золотое правило" – не менее чем 2 или 3 верифицированных источника должны подтвердить полученные сведения.
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