Такую позицию высказала российская дипломат Мария Захарова. Информация о "просьбе Си Цзиньпина" была опубликована в Bloomberg.

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Конечно, Москва не могла не вспомнить об "американских службах".

Это уже не фейк, это уже "информационная спецоперация" соответствующих американских служб через Bloomberg,

– заявила Захарова.

Она при этом заверила, что Россия "будет ждать провокаций от США и киевского режима".

К слову. Олимпийские Игры-2022 в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Президент России Владимир Путин планирует посетить соревнования.

Что этому предшествовало

Издание Bloomberg опубликовало эту информацию со ссылкой на собственные источники (одного из дипломатов Китая).

Аргументировали это тем, что Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады, а потому это будет невыгодно.

Еще одно предположение – Цзиньпин, вероятно, хочет получить поддержку для своего третьего срока.

Фрагмент публикации Марии Захаровой в телеграмме:

Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. А теперь правда:

1. Ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников этот информационный мусор не приводит.

2. "Дипломатом в Китае" являются американцы.

3. Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог иметь эту информацию, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не таких злые врема "золотое правило" – не менее чем 2 или 3 верифицированных источника должны подтвердить полученные сведения.

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