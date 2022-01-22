Таку позицію висловила російська дипломатка Марія Захарова. Інформація про "прохання Сі Цзіньпіна" була опублікована у Bloomberg.

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Звісно, Москва не могла не згадати про "американські служби".

Це вже не фейк, це вже "інформаційна спецоперація" відповідних американських служб через Bloomberg,

– заявила Захарова.

Вона навпаки запевнила, що Росія "чекатиме на провокації від США та київського режиму".

До слова. Олімпійські Ігри-2022 у Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого. Президент Росії Володимир Путін планує відвідати змагання.

Що цьому передувало

Видання Bloomberg опублікувало цю інформацію з посиланням на власні джерела (одного з дипломатів Китаю).

Аргументували це тим, що Китай витратив мільярди доларів на проведення Олімпіади, а тому це буде невигідно.

Ще одне припущення – Цзіньпін, ймовірно, хоче отримати підтримку для свого третього терміну.

Фрагмент публікації Марії Захарової у телеграмі:

Це вже не фейк, це вже інформаційна спецоперація відповідних американських служб через Bloomberg. А тепер правда:

1. Ні російських, ні китайських (нехай навіть анонімних) джерел цей інформаційний смітник не наводить.

2. "Дипломатом у Китаї" є американці.

3. Ні до кого з тих, хто зобов'язаний чи хоча б міг мати цю інформацію, за підтвердженням "журналісти під прикриттям Bloomberg" не зверталися. Хоча у Bloomberg було за старих і не таких злих часів "золоте правило" – не менше ніж 2 або 3 верифікованих джерел мають підтвердити здобуті відомості.

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