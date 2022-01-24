Про це в ефірі 24 каналу заявив прессекретар посольства США Даніел Лангенкамп. Він підкреслив, що Штати продовжуватимуть стояти на боці України.
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Росія не має права щось диктувати
За словами прессекретаря, з безпекових міркувань США потурбувались про те, щоб американські громадяни, зокрема дипломатичний персонал, мав можливість поїхати. Однак він наголосив, що таким чином не хочуть викликати паніку.
Ми наполягаємо, що Росія не має права вето стосовно членства України в НАТО. Вона не може диктувати іншій країні, яка в неї має бути зовнішня політика. Росія не має права силою змінювати кордони України,
– заявив Лангенкамп.
Позиція США
Як зазначив речник, американські дипломати, які залишаються в Україні – продовжуватимуть працювати. Зокрема роботу не припинятиме тимчасово повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.
"Ми продовжуємо реалізовувати широкий спектр спільних програм з Україною та стояти на її боці. Це наша принципова позиція, якої ми дотримуватимемось", – підсумував Лангенкамп.
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Військова допомога США Україні: останні новини
- Напередодні, 23 січня, в Україну прибула друга партія летальної зброї з США. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на борту літака – понад 80 тонн летального озброєння.
- Попередня партія безпекової допомоги прибула в Україну в ніч проти 22 січня. Літак доставив 90 тонн летальної зброї із США, загальна вартість якої складає 200 мільйонів доларів.
- У посольстві США в Україні зазначили, що минулого року Штати надали нашій державі допомогу в галузі безпеки на суму понад 650 мільйонів доларів. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу в розмірі 2,7 мільярда доларів.