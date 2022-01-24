Об этом в эфире 24 канала заявил пресс-секретарь посольства США Даниэл Лангенкамп. Он подчеркнул, что Штаты будут продолжать стоять на стороне Украины.

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Россия не имеет права что-то диктовать

По словам пресс-секретаря, по соображениям безопасности США позаботились о том, чтобы американские граждане, в частности дипломатический персонал, имели возможность уехать. Однако он подчеркнул, что таким образом не хотят вызывать панику.

Мы настаиваем, что Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО. Она не может диктовать другой стране, какая у нее должна быть внешняя политика. Россия не имеет права силой менять границы Украины,

– заявил Лангенкамп.

Позиция США

Как отметил спикер, американские дипломаты, которые остаются в Украине – будут продолжать работать. В частности работу не будет прекращать временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы продолжаем реализовывать широкий спектр совместных программ с Украиной и стоять на ее стороне. Это наша принципиальная позиция, которой мы будем придерживаться", – подытожил Лангенкамп.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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