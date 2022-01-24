Соответствующее заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это произошло 24 января.

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В ЕС одобрили дополнительную помощь Украине

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Украину.

Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, который состоит из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе,

– заявила политик.

Глава Евкомиссии также отметила, что это поможет Украине удовлетворить потребности страны в средствах из-за конфликта и поддержит усилия страны по повышению устойчивости.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется, что Европейский совет и Европейский парламент одобрят это решение как можно скорее. Политик пояснила:

затем ЕС начнет быструю выплату первого транша в размере 600 миллионов евро;

также скоро начнут работу над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержания усилий по модернизации страны;

более того, в этом году Еврокомиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов и выделит еще 120 миллионов евро.

Еврокомиссия продолжит инвестиции

Глава Еврокомиссии вспомнила, что они продолжат инвестировать в будущее страны "благодаря инвестиционному плану".

Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро,

– вспомнила Урсула фон дер Ляйен.

В конце она объяснила, что Украина – это свободная и суверенная страна, которая делает свой выбор. Поэтому Евросоюз и дальше будет стоять на ее стороне.