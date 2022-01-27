Первые подробности раскрыл заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа. Он подчеркнул, что Польша "не уклоняется от оказания помощи".

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Оцепа отметил, что не может обнародовать все детали, ведь это "не будет способствовать безопасности Украины".

Мы готовы поддерживать Украину во всем, что необходимо,

– подчеркнул замминистра.

Он также подчеркнул, что Польша пока не планирует эвакуацию своего посольства в Киеве и консульства в Харькове и добавил, что польские дипломаты будут одними из последних, кто будет выезжать из Украины.

Ранее о возможности предоставления Вооруженным силам Украины оружия намекнул председатель Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох. В Польше заявили, что по этому вопросу будут действовать непублично. Такое решение Варшава приняла еще в 2014 году.

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Польский президент Анджей Дуда созвал заседание совета нацбезопасности на 28 января. На нем политики будут обсуждать ситуацию возле Украины. Перед тем глава государства разговаривал с американским коллегой Джо Байденом о пророссийских войсках у наших границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна "стоит на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев, суверенно решать судьбу своего народа". Он возмутился из-за позиции Германии, запретившей Эстонии предоставлять Украине оружие.

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