Результаты совещания с Байденом

Президент Польши отметил, что сейчас безопасности Польши ничего не угрожает. На заседании будут обсуждать Украину и ситуацию на восточном фланге НАТО.

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Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации с другими союзниками, в частности я говорю о странах Балтии. Эти консультации состоятся на неделе и должны завершиться в четверг,

– сообщил Дуда.

Он отметил, что хочет поделиться деталями о текущей ситуации со всеми важнейшими участниками политической жизни в стране.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор состоится еще до конца недели, пишет "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на слова представителя главы Кремля Дмитрия Пескова.

Что этому предшествовало

Вечером 24 января Байден и европейские лидеры, среди которых были и Дуда и Макрон провели переговоры по защищенной видеосвязи. Разговор происходил не публично.

Дуда отметил, что не может подробно пересказывать содержание видеоконференции с западными лидерами. Однако он отметил, что разговор касался ситуации вокруг Украины и вариантов действий для ЕС и НАТО, если Россия прибегнет к новой агрессии.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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