Результати наради з Байденом

Президент Польщі зазначив, що наразі безпеці Польщі нічого не загрожує. На засіданні обговорюватимуть Україну та ситуацію на східному флангу НАТО.

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Я хочу, щоб зустріч Ради нацбезпеки відбулася у п'ятницю, тому що тоді відбудуться консультації з іншими союзниками, зокрема я кажу про країни Балтії. Ці консультації відбудуться на тижні і мають завершитися у четвер,

– повідомив Дуда.

Він зазначив, що хоче поділитися деталями про поточну ситуацію з усіма найважливішими учасниками політичного життя в країні.

До речі, президент Франції Еммануель Макрон зідзвониться з російським колегою Володимиром Путіним. Розмова відбудеться ще до кінця тижня, пише "Раньше всех. Ну почти" з посиланням на слова речника очільника Кремля Дмитра Пєскова.

Що цьому передувало

Ввечері 24 січня Байден та європейські лідери, серед яких були і Дуда, і Макрон, провели перемовини по захищеному відеозв'язку. Розмова відбувалася непублічно.

Дуда зазначив, що не може детально переказувати зміст відеоконференції з західними лідерами. Однак він зазначив, що розмова стосувалася ситуації довкола України і варіантів дій для ЄС і НАТО, якщо Росія вдасться до нової агресії.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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