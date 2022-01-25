За постанову проголосували 25 січня. Основні положення документа оприлюднив спікер Руслан Стефанчук.

До теми "Тривожні валізки" не потрібні, ЗСУ готові дати відсіч, – Резніков заспокоїв українців

Вимоги Росії є порушенням законодавства – українського та міжнародного

У зверненні пропонують визнати, що вимоги Росії до міжнародних партнерів є порушенням, як українського, так і міжнародного законодавства. Москва, таким чином, прагне перешкодити євроатлантичним прагненням України. Ініціаторами постанови, зокрема, виступило керівництво Верховної Ради.

Нічим не виправдані амбіції Росії, яка в порушення усіх міжнародних домовленостей, намагається силовими методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою мирному розвитку, суверенітету та територіальної цілісності України,

– сказав Стефанчук.

Спікер наголосив, що заходи, які пропонують в документі, сприятимуть консолідації міжнародних зусиль щодо недопущення агресії Росії не лише проти України, а й проти Центрально-Східної Європи.

Зверніть увагу! За постанову проголосували 282 народних обранці.

Новина доповнюється...